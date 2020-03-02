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Marca оставила троих игроков стартового состава «Барселоны» без оценок за матч с «Реалом»

Marca оставила троих игроков стартового состава «Барселоны» без оценок за матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Испанское издание Marca оценило выступление футболистов в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона», который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Без оценок остались сразу трое игроков стартового состава сине-гранатовых: полузащитники Артур Рамос и Артуро Видаль и нападающий Антуан Гризманн. Несмотря на тот факт, что они провели на поле большую часть встречи, журналисты посчитали, что их игра была недостаточно хороша для какой-либо оценки.

Лучшими игроками в «класико», по мнению издания, стали четверо представителей «Реала»: вратарь Тибо Куртуа, защитник Даниэль Карвахаль и нападающие Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Фото: Marca.com

«Реал», набрав 56 очков, обошёл «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой ниже и отстают от принципиального соперника на одно очко.

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