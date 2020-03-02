«Арсенал» заинтересовался форвардом «Сассуоло»
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Доменико Берарди, утверждает Calciomercato.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В ближайшее время скауты «канониров» будут следить за форвардом в матчах чемпионата Италии.
25-летний Берарди является воспитанником «Сассуоло». В 2013 году он перешёл в «Ювентус» за € 4,5 млн, но в 2015 году вернулся в родной клуб. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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