Лэмпард: у Кепы есть будущее в «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о перспективах голкипера Кепы Аррисабалаги в лондонском клубе. Напомним, последний раз Кепа выходил на поле в составе «Челси» 21 января в матче с лондонским «Арсеналом» (2:2).
«Кепа — настоящий профессионал. всё это время он усердно тренировался и поддерживал команду. У него есть будущее в «Челси». Каждый игрок, который работает и выкладывается, контролирует свою судьбу. Мы стараемся сократить отставание от лидеров турнира. У нас в команде нет никого, кто позволил бы себе расслабиться в этот момент» — приводит слова Лэмпарда Goal.com.
«Челси» набрал в 28 матчах 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
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