«Барселона» может предложить двух игроков и € 70 млн за Лаутаро Мартинеса

«Барселона» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, утверждает FC Inter News.

По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за форварда € 70 млн, а также отдать защитника Нелсона Семеду и полузащитника Артуро Видаля. Сумма отступных в контракте Мартинеса составляет € 111 млн, но каталонцы не готовы столько платить.

Ранее сообщалось, что Мартинесом интересуется также мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 21 матче чемпионата Италии (в 19 — в основном составе), забил 11 голов (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.