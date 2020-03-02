«Барселона» может предложить двух игроков и € 70 млн за Лаутаро Мартинеса
«Барселона» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, утверждает FC Inter News.
По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за форварда € 70 млн, а также отдать защитника Нелсона Семеду и полузащитника Артуро Видаля. Сумма отступных в контракте Мартинеса составляет € 111 млн, но каталонцы не готовы столько платить.
Ранее сообщалось, что Мартинесом интересуется также мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 21 матче чемпионата Италии (в 19 — в основном составе), забил 11 голов (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» предложила Л. Мартинесу пятилетний контракт с зарплатой € 7 млн в год
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