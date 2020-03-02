Хёведес: борьба за титул в Российской Премьер-Лиге открыта

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«Ничья — не тот результат, который мы хотели. Приезжали за тремя очками, но как сложилось, так сложилось. У нас было 3–4 голевых момента, но не смогли конвертировать их в гол. В обороне компактно, плотно сыграли. Жизнь продолжается.



Моя жёлтая карточка — неправильное решение, я сыграл в мяч, это не тянуло на жёлтую карточку. Но решение судьи надо уважать, даже если с ним не согласен. Победа была бы лучшим результатом, могли бы взять три очка у непосредственного соперника. Осталось 10 туров, надо сконцентрироваться на этих играх и завоевать как можно больше очков. Борьба за титул открыта», — приводит слова Хёведеса сайт телеканала «Матч ТВ».

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