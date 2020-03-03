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Самые нелепые ошибки игроков в 28-м туре АПЛ

Самые нелепые ошибки игроков в 28-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0

В воскресенье, 1 марта, завершился 28 тур чемпионата Англии по футболу, главным результатом которого стало сенсационное поражение «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом». Один голов был забит после грубой ошибки Трента Александер-Арнольда, «подарившего» мяч сопернику. Но это не единственная результативная ошибка в туре, также «отличился», например, испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Подборка неудачных действий футболистов в туре — в видеоролике.

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