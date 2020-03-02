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Сунесс: «Челси» может попробовать купить де Хеа

Сунесс: «Челси» может попробовать купить де Хеа
Футбол / Англия 0

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Челси».

«По-моему, де Хеа является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед». Как посадить Давида на скамейку, учитывая его зарплату, чтобы это не вызвало проблем? Будут ли на него покупатели? Если посмотреть на ситуацию в «Челси», то они могли бы попробовать его приобрести. Это было бы важное решение для Сульшера, за это ему и платят. Это большое, большое решение», — приводит слова Сунесса The Sun.

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут расстаться с голкипером, чтобы увеличить бюджет на приобретение игроков летом. Контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Зарплата де Хеа составляет € 23 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

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