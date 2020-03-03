Промес, Глушаков и Ананидзе оценили эффектный гол Ещенко на тренировке «Спартака»

Бывшие футболисты «Спартака» Квинси Промес, Денис Глушаков и Джано Ананидзе оценили гол защитника красно-белых Андрея Ещенко на одной из тренировок.
Ещенко опубликовал видео с голом в своём «инстаграме», подписав запись «Ибра подъехал».
Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Ещенко.
«Дедушка» — написал в комментариях к посту Глушаков.
«Может, в нападении попробуешь» — оставил комментарий Ананидзе.
«У тебя всегда был класс, мой брат», — написал Промес.
Ещенко перешёл в «Спартак» летом 2016 года из махачкалинского «Анжи» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.
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