Игуаин: Сарри и я упрямы, мы часто конфликтуем

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал об отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
«Я многому научился у каждого из тренеров, с кем работал. Но, вне сомнений, Сарри оказал наибольшее влияние. Он никогда не сдаётся. Сарри упрямый, и я тоже. Нет ничего плохого в том, чтобы быть упрямым. Если недостаточно упрям, ты никогда не добьёшься успеха. У меня прекрасные отношения с тренером, но, будучи упрямыми, мы иногда конфликтуем. Но мы спорим по-доброму.
Он называем меня зверем, который забивает голы? Проблема в том, что он говорит это другим, а не мне. Он никогда не говорил этого мне. Сарри был свидетелем моего лучшего сезона в карьере. Знаю, что он так думает, но он никогда не говорил мне этого", — приводит слова Игуаина Tuttosport.
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