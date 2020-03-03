Мать Роналду перенесла инсульт

Долорес Авейру, мать нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, столкнулась с проблемами со здоровьем.



Как сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira, 65-летняя женщина минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.

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