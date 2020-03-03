Футболисты «Локомотива» собрали букеты для девушек в преддверии 8 марта
Футболисты «Локомотива» приняли участие в сегодняшнем мероприятии на Цветочном базаре в Москве.
В ходе мероприятия, в котором приняли участие вратарь Маринато Гильерме, защитник Ведран Чорлука и полузащитники Жоау Мариу, Алексей и Антон Миранчуки, игроки собирали букеты из цветов для девушек в преддверии 8 марта.
«Локомотив», набрав 35 очков в 20 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям ЦСКА и «Ростову». Выше также располагаются «Зенит» (46) и «Краснодар» (38).
В первом матче после возобновления чемпионата России «железнодорожники» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). В следующем туре команда Юрия Сёмина примет «Ахмат». Встреча пройдёт в Москве 8 марта.
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Магкееву
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