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«Шальке» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 3 марта в 22:45

«Шальке» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 3 марта в 22:45
Футбол / Германия 0

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Шальке-04» — «Бавария». Встреча 1/4 финала Кубка Германии пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, в неё войдут ассистенты Маттиас Йелленбек и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Гюдо Клефе.

В 1/8 финала Кубка Германии «Шальке» обыграл берлинскую «Герту» в дополнительное время со счётом 3:2, а мюнхенская «Бавария» победила «Хоффенхайм» (4:3).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». Лидером по количеству титулов также является мюнхенский клуб, на его счету 19 Кубков Германии.

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