Главный тренер сборной Турции: Россия — сильнейший соперник в группе в Лиге наций

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА, которая состоялась сегодня, 3 марта, в Амстердаме. Напомним, сборная Турции сыграет в группе 3 лиги B с национальными командами Сербии, Венгрии и России.



«Мы сыграем с отличными соперниками. Все сборные в группе — команды высокого уровня. Мы уже встречались со сборной России в Лиге наций. Отличная команда, сильнейший соперник в группе. Сделаем всё, чтобы выйти из группы и набраться игрового опыта. Мы хотим оставаться сильными во имя футбола. Надеюсь, путешествия также пойдут на пользу национальной команде. Думаю, нас ждёт успешный период осенью», — приводит слова Гюнеша Fotomac.

Главный тренер сборной Венгрии: Россия, Турция и Сербия — фавориты группы в Лиге наций