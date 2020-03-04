Лэмпард: чувствую гордость за «Челси». Впереди у нас долгий путь

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги победной встречи 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:0), а также отметил выступление 18-летнего шотландского полузащитника «аристократов» Билли Гилмора.

«Я чувствую гордость за «Челси». «Ливерпуль» – лучшая команда чемпионата, показывающая невероятную игру. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это что-то особенное. Мы понимаем, что впереди у нас долгий путь, но в такие моменты стоит праздновать. Сегодня Кепа совершил несколько важных спасений и сыграл в целом достаточно хорошо.

19-летний полузащитник Гилмор напоминает мне полузащитников прошлого. Будет ли он убирать ногу в борьбе? Нет. Откроется ли он под пас? Да. Вот это игра молодого футболиста», — приводит слова Лэмпарда BBC.

«Челси», набрав 45 очков в 28 матчах, занимает 4-е место в английской Премьер-Лиге. В следующем матче «аристократы» на «Стэмфорд Бридж» примут «Эвертон».