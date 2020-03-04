Лэмпард: чувствую гордость за «Челси». Впереди у нас долгий путь

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги победной встречи 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:0), а также отметил выступление 18-летнего шотландского полузащитника «аристократов» Билли Гилмора.
«Я чувствую гордость за «Челси». «Ливерпуль» – лучшая команда чемпионата, показывающая невероятную игру. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это что-то особенное. Мы понимаем, что впереди у нас долгий путь, но в такие моменты стоит праздновать. Сегодня Кепа совершил несколько важных спасений и сыграл в целом достаточно хорошо.
19-летний полузащитник Гилмор напоминает мне полузащитников прошлого. Будет ли он убирать ногу в борьбе? Нет. Откроется ли он под пас? Да. Вот это игра молодого футболиста», — приводит слова Лэмпарда BBC.
«Челси», набрав 45 очков в 28 матчах, занимает 4-е место в английской Премьер-Лиге. В следующем матче «аристократы» на «Стэмфорд Бридж» примут «Эвертон».
- 4 марта 2020
-
03:28
-
03:06
-
02:28
-
02:09
-
01:55
-
01:38
-
01:23
-
00:56
-
00:52
-
00:39
-
00:37
-
00:05
-
00:03
- 3 марта 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:17
-
23:12
-
22:42
-
22:25
-
22:12
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:34
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:52
-
20:38
-
20:28
-
20:12
-
20:05
-
19:53
-
19:46