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Линекер: есть все шансы, что травма Хендерсона принесёт ему награду лучшему игроку года

Линекер: есть все шансы, что травма Хендерсона принесёт ему награду лучшему игроку года
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон стал ближе к призу лучшему игроку года в английской Премьер-лиге, несмотря на травму.

«Есть все шансы, что травма Хендерсона принесёт ему награду лучшему футболисту года. Иногда не осознаёшь важность игрока для команды, пока он не выбывает из строя», — написал Линекер в своём «твиттере».

Хендерсон получил травму задней поверхности в середине прошлого месяца и выбыл на три недели. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и 5 результативных передач, а также получил 1 жёлтую карточку.

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