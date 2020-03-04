Джавадов: не думаю, что Мхитаряну угрожали из Азербайджана

Бывший нападающий национальной команды Азербайджана Вагиф Джавадов прокомментировал слова армянского полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, который сказал, что ему поступали угрозы из Баку.

«Я не думаю, что из Азербайджана кто-то угрожал Мхитаряну. Азербайджан — гостеприимная страна. Мы уже принимали армян тут и обеспечивали им безопасность. Всё было предоставлено для спортсменов. Мы славимся умением принимать… как сказать… своих врагов. Азербайджан проводил нормальные спортивные соревнования. Спорт не имеет отношения к политике.

Самедова забрасывали разными предметами на стадионе в Баку? До игры он дал интервью, где сказал: «Азербайджан не моя страна. Мы их обыграем». Точную фразу я не помню. Но примерно было так. Он мог бы иначе сказать. Есть этика футболиста. Надо всегда уважать соперника. Наши болельщики прочитали это интервью. Поэтому и была такая реакция. Не будь этого высказывания, ничего бы не было», — приводит слова Джавадова журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзене».