Тьяго Силва хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва предстоящим летом хочет подписать контракт с каталонской «Барселоной». Стороны пока не обсуждали возможное сотрудничество, но 35-летний бразилец готов пойти на финансовые уступки, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение Силвы с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2020 года. Парижский клуб, скорее всего, не будет продлевать договор с защитником.

По информации издания, ради перехода в «Барселону» Тьяго готов отказаться не только от предложений из Катара, Китая и США, но и Европы.

В нынешней кампании Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Бразилец записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.

Турнирная таблица французской Лиги 1 сезона-2019/2020.