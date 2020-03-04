Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом».
«Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.
Президент «Урала» — о газоне в Ярославле: на таком поле нельзя играть
Читайте также
- 4 марта 2020
-
15:52
-
15:49
-
15:42
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:42
-
14:32
-
14:28
-
14:21
-
14:14
-
13:59
-
13:42
-
13:38
-
13:24
-
13:07
-
12:59
-
12:31
-
12:29
-
12:00
-
11:59
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:01
-
10:53
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:03
Партнерский контент