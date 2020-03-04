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Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле

Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом».

«Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

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