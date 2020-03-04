Гусев: в дерби со «Спартаком» выстрелит Чалов. Но исход может решить то, куда подует ветер

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча «армейцев» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«В дерби я всегда жду победы ЦСКА. Сегодня выстрелит Чалов — он и сам этого хочет, и команда с болельщиками ждут. Будем надеяться, что голевая засуха была временным делом, что в ближайших матчах он сыграет решающую роль.

Я не стал бы говорить, что ЦСКА провалил матч с «Уралом». А сегодня ЦСКА и «Спартак» будут в равных условиях. Для того чтобы победить, ЦСКА нужно не допускать элементарных ошибок. По уровню мастерства игроки ЦСКА ничуть не хуже игроков «Спартака».

В дерби может быть всё что угодно, тем более в кубковом матче. Тут исход может решить и то, куда ветер подует. Сегодня всё решат детали» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве сегодня, 4 марта, начало — в 19:30 мск.