Президент «Урала»: инспектор сказал, что поле в Ярославле на троечку, можно играть

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) перенести матч 1/4 финала Кубка страны с «Шинником» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.
«Инспектор, когда допускал поле, написал: травяной покров имеется, поле на троечку, играть можно. Как только мне об этом сообщили, я приехал и посмотрел на это своими глазами. Я хоть и президент, но немного разбираюсь в газонах. Мы каждый год перестилаем поле, тратим деньги и делаем всё, чтобы подготовить его к Премьер-Лиге. А я пришёл на это поле и понял сразу, что тут играть нельзя. Я не знаю, как можно было делать такое заключение.
Нам этот перенос сейчас вообще невыгоден! У нас просто потеряно два дня: сегодня без игры, а завтра мы вообще планировали провести здесь восстановление. В Ярославле согласились дать нам поле ещё на вчерашний день, но мы решили поберечь его и тренировались вчера дома. Нам это тоже было неудобно, но мы приняли решение, повторюсь, чтобы поберечь их поле. А они вчера умудрились там потренироваться. Там такие ямы в штрафной, что просто опасно играть людям. Можно сломать ноги! А они стоят в стороне и говорят, что они снимутся, у них денег нет и всё тому подобное. А мы тут при чём, при чём тут РФС и футбольный клуб «Урал»?!
Ну перенесли матч, а куда?! У нас уже всё распланировано. Тренеров надо же как-то уважать. А то получается, у нас потерян день, потеряна игра, но добавили ещё одну.
Претензий к РФС у нас нет, есть претензии к отдельно взятым людям, которые этим занимались. И главная моя претензия, что тут изначально нельзя было играть. Почему нельзя это всё решить заранее и перенести встречу в другое место?! Вон Москва рядом, Химки. Российский футбольный союз сейчас поступил правильно, но невыгодно для нас. Играть на таком поле, конечно, позорище», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
- 4 марта 2020
-
15:52
-
15:49
-
15:42
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:42
-
14:32
-
14:28
-
14:21
-
14:14
-
13:59
-
13:42
-
13:38
-
13:24
-
13:07
-
12:59
-
12:31
-
12:29
-
12:00
-
11:59
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:01
-
10:53
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:03