Президент «Урала»: инспектор сказал, что поле в Ярославле на троечку, можно играть

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) перенести матч 1/4 финала Кубка страны с «Шинником» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.

«Инспектор, когда допускал поле, написал: травяной покров имеется, поле на троечку, играть можно. Как только мне об этом сообщили, я приехал и посмотрел на это своими глазами. Я хоть и президент, но немного разбираюсь в газонах. Мы каждый год перестилаем поле, тратим деньги и делаем всё, чтобы подготовить его к Премьер-Лиге. А я пришёл на это поле и понял сразу, что тут играть нельзя. Я не знаю, как можно было делать такое заключение.

Нам этот перенос сейчас вообще невыгоден! У нас просто потеряно два дня: сегодня без игры, а завтра мы вообще планировали провести здесь восстановление. В Ярославле согласились дать нам поле ещё на вчерашний день, но мы решили поберечь его и тренировались вчера дома. Нам это тоже было неудобно, но мы приняли решение, повторюсь, чтобы поберечь их поле. А они вчера умудрились там потренироваться. Там такие ямы в штрафной, что просто опасно играть людям. Можно сломать ноги! А они стоят в стороне и говорят, что они снимутся, у них денег нет и всё тому подобное. А мы тут при чём, при чём тут РФС и футбольный клуб «Урал»?!

Ну перенесли матч, а куда?! У нас уже всё распланировано. Тренеров надо же как-то уважать. А то получается, у нас потерян день, потеряна игра, но добавили ещё одну.

Претензий к РФС у нас нет, есть претензии к отдельно взятым людям, которые этим занимались. И главная моя претензия, что тут изначально нельзя было играть. Почему нельзя это всё решить заранее и перенести встречу в другое место?! Вон Москва рядом, Химки. Российский футбольный союз сейчас поступил правильно, но невыгодно для нас. Играть на таком поле, конечно, позорище», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.