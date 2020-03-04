Главный тренер «Шинника»: вчера на стадионе была комиссия и приняла поле

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с екатеринбургским «Уралом» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.

«Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла», — сказал Побегалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.