Главный тренер «Шинника»: вчера на стадионе была комиссия и приняла поле

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с екатеринбургским «Уралом» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.
«Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла», — сказал Побегалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На снимках видно, что на определённых участках отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
- 4 марта 2020
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