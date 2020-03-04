Генсекретарь РФС: неужели мы за каждым клубом должны ездить и проверять поле?

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что «Шинник» мог заранее предупредить комиссию о плохом состоянии газона на своём стадионе, чтобы матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом» не пришлось отменять за несколько часов до его начала.
«Почему не отправили комиссию за неделю? Поле смотрели вчера; Мы живём в XXI веке, можно было набрать комиссию РФС и ФНЛ, но «Шинник» много лет играет на профессиональном уровне, неужели мы за каждым клубом должны ездить и проверять поле?
Наверное, теперь мы рассмотрим какой-то механизм, будем принимать перед стартом чемпионата или Кубка. Но мы считаем, что профессиональный футбольный клуб должен понимать, на каком поле он должен проводить домашние матчи. Надеюсь, руководство города и области обратит на это внимание.
Только мы ушли от этих проблем в других городах, как в Самаре, к которой всегда были вопросы. С себя мы ответственности не снимаем, введём более тщательный контроль за проблемными местами, но сейчас решение принято», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.
- 4 марта 2020
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