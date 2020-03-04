«Урал» поднимет вопрос о компенсации для фанатов, которые отправились на матч с «Шинником»

«Урал» попытается добиться компенсации для своих поклонников, которые приехали в Ярославль на встречу 1/4 финала Кубка России с «Шинником». Российский футбольный союз (РФС) перенёс матч за несколько часов до его начала из-за неудовлетворительного состояния поля.

«6 марта в РФС будет совещание по поводу переноса нашего матча с «Шинником». На нём «Урал» поднимет вопрос компенсации для своих болельщиков, которые отправились на выезд в Ярославль.

Если у нас не получится договориться с инстанциями, которые должны помочь с компенсацией затрат нашим фанатам, то клуб постарается сделать это самостоятельно. Возможно, организуем для них выезд на другую игру. Своих болельщиков мы в любом случае не бросим», — сказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым в пресс-службе «Урала».