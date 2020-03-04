«Милан» и «Интер» интересуются Мэйтленд-Найлсом
«Милан» и «Интер» проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлсу, утверждает Calciomercato.
По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста. Сам игрок задумался о смене клуба, так как в последнее время потерял место в основном составе.
Мэйтленд-Найлс является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых не забил ни одного гола, стал автором двух результативных передач, а также получил четыре жёлтые и одну красную карточку. В Лиге Европы на счету хавбека шесть матчей без результативных действий. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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