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Фернандес — о стычке с игроками «Спартака»: не можем давать в обиду младшего товарища

Фернандес — о стычке с игроками «Спартака»: не можем давать в обиду младшего товарища
Футбол / Кубок России 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал стычку «армейцев» с игроками «Спартака» в перерыве матча 1/4 финала Кубка России.

«Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях», — сказал Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, конфликт между игроками начался ещё на поле. При уходе на перерыв голкипер «Спартака» Артём Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова, за товарища заступился игрок ЦСКА Марио Фернандес, у которого в свою очередь возник конфликт с нападающим красно-белых Александром Соболевым. После этого возникло столкновение остальных футболистов команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.

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