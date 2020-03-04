Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 1/4 финала Кубка России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Конфликт между игроками начался ещё на поле. При уходе на перерыв голкипер «Спартака» Артём Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова, за товарища заступился игрок ЦСКА Марио Фернандес, у которого в свою очередь возник конфликт с нападающим красно-белых Александром Соболевым. После этого возникло столкновение остальных футболистов команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.

Напомним, на перерыв команды ушли при счёте 2:2. Голами отметились игроки «Спартака» Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе, а также футболисты ЦСКА Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, в неё входят ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).