Брайтвайт назвал лучших игроков из тех, кто завершил карьеру

Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт поделился мнением, кого он считает лучшими футболистами в истории. Форвард выбирал среди тех игроков, которые уже завершили карьеру.

«Лучший вратарь — Петер Шмейхель. Не только потому, что он тоже датчанин, но и потому, что выиграл много трофеев. Для меня он, без сомнения, лучший вратарь.



Среди защитников я выбираю Пуйоля. Играя в обороне, вы должны отдавать всё, чтобы защитить ворота. Карлес всегда проявлял страсть, играя за свою команду. Он был лидером «Барселоны». Он является ориентиром для защитников.

Из полузащитников я выбираю Зинедина Зидана, потому что он выиграл всё что можно в качестве игрока. В важнейшие моменты он всегда влиял на игру. Я считаю его лучшим полузащитником.

Среди нападающих моим кумиром был Роналдо. Для меня он являлся фантастическим игроком. Я никогда прежде не видел такого форварда», — приводит слова Брайтвайта Sport.es.