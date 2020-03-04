«Спартак» — ЦСКА: Ларссон вывел красно-белых вперёд в счёте

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 110-й минуте счёт в пользу красно-белых — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В дополнительное время встречи нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остался один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вывел красно-белых вперёд в счёте.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, в неё входят ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.