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«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев. На 14-й минуте красно-белые увеличили разрыв в счёте, отличился Эсекьель Понсе, которому ассистировал Александр Соболев. Через несколько минут «армейцы» отыграли один гол, отличился Игорь Дивеев с передачи Константина Кучаева. В концовке первого тайма ЦСКА восстановил равновесие благодаря голу Ильзата Ахметова. Победу «Спартаку» принёс Джордан Ларссон с паса Александра Максименко.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Кубок России. 1/4 финала
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
ДВ
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 4'   2:0 Понсе – 14'   2:1 Дивеев – 17'   2:2 Ахметов – 45+1'   3:2 Ларссон – 107'
Удаления: Понсе – 103' / нет
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