«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев. На 14-й минуте красно-белые увеличили разрыв в счёте, отличился Эсекьель Понсе, которому ассистировал Александр Соболев. Через несколько минут «армейцы» отыграли один гол, отличился Игорь Дивеев с передачи Константина Кучаева. В концовке первого тайма ЦСКА восстановил равновесие благодаря голу Ильзата Ахметова. Победу «Спартаку» принёс Джордан Ларссон с паса Александра Максименко.
В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Читайте также
- 4 марта 2020
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:35
-
21:08
-
21:07
Партнерский контент