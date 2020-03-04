«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев. На 14-й минуте красно-белые увеличили разрыв в счёте, отличился Эсекьель Понсе, которому ассистировал Александр Соболев. Через несколько минут «армейцы» отыграли один гол, отличился Игорь Дивеев с передачи Константина Кучаева. В концовке первого тайма ЦСКА восстановил равновесие благодаря голу Ильзата Ахметова. Победу «Спартаку» принёс Джордан Ларссон с паса Александра Максименко.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».