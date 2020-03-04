Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Отец Федуна: больше всех в матче «Спартака» с ЦСКА понравился Ларссон

Отец Федуна: больше всех в матче «Спартака» с ЦСКА понравился Ларссон
Футбол / Кубок России 0

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с московским ЦСКА (3:2).

«Как игра? Если выиграли, значит хорошо! Больше всех сегодня понравился Ларссон», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на счету московской команды 8 выигранных Кубков.

«Ради таких матчей стоит любить футбол». Федун — о победе «Спартака» над ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020