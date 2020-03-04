Отец Федуна: больше всех в матче «Спартака» с ЦСКА понравился Ларссон
Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с московским ЦСКА (3:2).
«Как игра? Если выиграли, значит хорошо! Больше всех сегодня понравился Ларссон», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на счету московской команды 8 выигранных Кубков.
«Ради таких матчей стоит любить футбол». Федун — о победе «Спартака» над ЦСКА
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