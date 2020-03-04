Рэпер ST: сказал Реброву, что на скамейке получить жёлтую карточку — уметь надо

Рэпер ST (Александр Степанов), болеющий за «Спартак», прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Я сегодня чувствовал себя фанатом, который выбежал на поле. Меня позвали на интервью, а я говорю: «Ой, надо же подождать, да? Я пока до поля схожу». Потом подошёл к Тедеско, ему сказали: «It's a famous Russian rapper». Тедеско ответил: «Рэпер? Тогда сфоткаюсь». Потом подошли ребята, поздравили с тем, что скоро буду отцом. Я же поздравил Тёму Реброва с днём рождения. Сказал ему, что получить жёлтую в день рождения на скамейке — уметь надо. Тёма — молодец, он всегда болеет за команду, мотивирует её.



Сегодняшняя игра была очень эмоциональной. Нельзя судить об интеллигентности человека по матчу. На трибунах, я уверен, сегодня было очень много начитанных людей, которые матерились, как сапожники, во время тех или иных судейских решений.



Не могу выделить любимого игрока из нынешнего «Спартака». Потом кто-нибудь обидится. Очень рад, что Зобнин вернул свою прежнюю форму. И, конечно, Бакаев делает игру. Все пацаны классные», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.