«Какая победа в дерби! Москва красно-белая». Дж. Ларссон — о матче «Спартак» — ЦСКА

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).



«Какая победа в дерби! Потрясающее выступление команды, которая смогла победить, играя в меньшинстве. Москва красно-белая», — написал Ларссон на странице в «Инстаграме».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Ларссона на 107-й минуте.