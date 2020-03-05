«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв в 4-й раз в последних пяти матчах

В матче 1/2 финала Кубка Германии «Утрехт» обыграл амстердамский «Аякс» со счётом 2:0 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Утрехте на стадионе «Галгенвард». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. Ему ассистировали судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Сандер ван де Стрек, которому ассистировал Симон Густафссон. В середине второго тайма утрехтский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Густафссон, который реализовал 11-метровый.

Для «Аякса» поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. Ранее амстердамцы уступили «Хераклесу» (0:1) и «АЗ Алкмар» (0:2) в чемпионате Нидерландов, а также вылетели из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» (0:2, 2:1).