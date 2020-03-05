Сабитов стал помощником Кононова в «Риге»
Российский специалист Равиль Сабитов назначен помощником главного тренера «Рига» Олега Кононова, сообщается в официальном «твиттере» латвийского клуба.
51-летний Сабитов в бытность футболистом выступал за «Динамо» (Москва), «Динамо» (Сухуми), «Локомотив», «Варегем» (Бельгия) и вновь «Динамо». После завершения карьеры он стал тренером и возглавлял «Химки», юношескую сборную России, «Торпедо», «Маккаби» (Москва), «Тобол», «Даугаву» (Латвия), «Мюллюпуро» (Финляндия), «Сахалин», «Текстильщик» (Иваново) и «Елгаву».
Последним местом работы Сабитова был «Ахмат», где он входил в тренерский штаб Игоря Шалимова.
В прошлом сезоне «Рига» стала чемпионом Латвии и завоевала право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Рига» в первом матче при Кононове обыграла российский клуб
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