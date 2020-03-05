Сульшер высказался о Руни в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 1/8 Кубка Англии против «Дерби Каунти» поделился мнением о возможном назначении Уэйна Руни, выступающего за «Дерби», на пост наставника «красных дьяволов».
«Могу ли я представить Руни главным тренером «Манчестер Юнайтед» в будущем? Конечно. Тут всё зависит от желания и стараний. Да, у тебя не будет личной жизни, но это вторая лучшая вещь после футбола. Уверен, что многие бывшие игроки и специалисты мечтают о моей работе», — цитирует Goal.com Сульшера.
Руни выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 год. За это время он забил 253 мяча в 559 матчах за клуб во всех турнирах.
Матч «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Дерби на стадионе «Прайд Парк» сегодня, 5 марта, начало — в 22:45 мск.
- 5 марта 2020
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