Руководство «Интера» сделало пожертвование в € 100 тысяч на исследование коронавируса

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что его клуб пожертвовал € 100 тыс. департаменту биомедицинских и клинических наук больницы Сакко для борьбы со вспышкой коронавируса.
27 февраля стало известно, что в Италии коронавирус был обнаружен у профессионального футболиста.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровело более 45 тыс.
«Интер» неразрывно связан с городом Миланом и гордится самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией. С самого начала чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчёркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность. Именно по этой причине «Интер» считает своим долгом оказать поддержку больнице Сакко», — приводит слова функционера Football Italia.
Ранее Чжан в своём «инстаграме» выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.
- 5 марта 2020
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