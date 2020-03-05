Руководство «Интера» сделало пожертвование в € 100 тысяч на исследование коронавируса

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что его клуб пожертвовал € 100 тыс. департаменту биомедицинских и клинических наук больницы Сакко для борьбы со вспышкой коронавируса.

27 февраля стало известно, что в Италии коронавирус был обнаружен у профессионального футболиста.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровело более 45 тыс.

«Интер» неразрывно связан с городом Миланом и гордится самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией. С самого начала чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчёркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность. Именно по этой причине «Интер» считает своим долгом оказать поддержку больнице Сакко», — приводит слова функционера Football Italia.

Ранее Чжан в своём «инстаграме» выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.