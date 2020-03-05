«Урал» взял в самолёт болельщиков после отменённого матча Кубка России с «Шинником»

«Урал» помог болельщикам вернуться домой из Ярославля после переноса матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником».

«В качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль «Урал» взял в самолёт до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры», — сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

Напомним, матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться вчера, 4 марта. Встреча была перенесена из-за плохого состояния поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы. Матч, возможно, будет сыгран 18 марта.