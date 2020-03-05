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Сёмин избежал дополнительной дисквалификации. В его словах не нашли мата и оскорблений

Сёмин избежал дополнительной дисквалификации. В его словах не нашли мата и оскорблений
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал ужесточать дисквалификацию главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина за недисциплинированное поведение в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

Напомним, Сёмин получил предупреждение в начале матча, а на 25-й минуте встречи был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«У Юрия Павловича не было прямой красной карточки, это автоматическая дисквалификация, Сёмин пропустит матч с грозненским „Ахматом“. Тренер не использовал нецензурную лексику и оскорбления, поэтому он пропустит только один матч», — передаёт слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.

Следующий матч „Локомотив“ проведёт 8 марта. «Железнодорожники» примут грозненский „Ахмат“.

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