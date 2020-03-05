Анчелотти наказан за неподобающее поведение после матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти столкнулся с санкциями по итогам рассмотрения инцидента в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).



Как сообщает пресс-служба «ирисок» в «Твиттере», Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала итальянского специалиста штрафом в размере £ 8000 (€ 9,2 тыс.). При этом Анчелотти избежал дополнительной дисквалификации, поскольку признал своё поведение неподобающим.



Напомним, в концовке матча между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» хозяева забили гол, который позднее был отменён с помощью системы видеоповторов (VAR). Момент оказался спорным, и после финального свистка Анчелотти отправился на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Крису Каване. Судья не стал слушать тренера и показал ему красную карточку.

FA обвинила Анчелотти в неподобающем поведении по итогам матча с «Манчестер Юнайтед»