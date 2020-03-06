В предварительный состав сборной Испании на ОИ-2020 вошли Пике, Бускетс и Альба
Федерация футбола Испании в пятницу, 6 марта, объявит окончательный список игроков, которые примут участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).В предварительный список попали защитник мадридского «Реала » Серхио Рамос, игроки «Барселоны» Жерар Пике, Серхио Бускетс, Ансу Фати и Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.
При этом Серхио Рамос также планирует сыграть за сборную Испании на Евро-2020, который завершится за десять дней до старта олимпийского турнира. Футбольный турнир в Токио пройдёт с 22 июля по 8 августа.
Помимо испанцев, в олимпийском турнире примут участие сборные Японии, Германии, Румынии, Франции, Новой Зеландии, Егпита, Кот-д'Ивуара, ЮАР, Австралии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Аргентины и Бразилии.
Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»
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