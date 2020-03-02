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Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»

Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику защитника «Барселоны» Жерера Пике после матча 26-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

После матча Пике заявил, что в первом тайме была худшая версия «Реала», которую он когда-либо видел на «Сантьяго Бернабеу».

«Я готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом «класико», если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, как думает Пике», — приводит слова Рамоса Daily Mail.

«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» 7 марта предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад».

Пике: в первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»
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