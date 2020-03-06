Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Интера» — о словах про главу Серии А: думаю, я высказался мягко

Президент «Интера» — о словах про главу Серии А: думаю, я высказался мягко
Футбол / Италия 0

Президент «Интера» Стивен Чжан прокомментировал своё высказывание про главу Серии А Паоло Даль Пино.

Несколько дней назад функционер выступил с критикой в адрес президента лиги в связи с его методами борьбы с распространением нового коронавируса. «Играть с календарём и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой клоун, которого я когда-либо видел», — сказал Чжан. Позднее стало известно, что на главу «Интера» в Федерации футбола Италии завели дело.

«Многие люди посчитали моё высказывание слишком жёстким. Думаю, я высказался мягко и недостаточно жёстко», — приводит слова Чжана Financial Times.

Ранее в Италии сразу несколько матчей было перенесено из-за распространения коронавируса. Некоторые встречи было решено провести без зрителей.

Федерация футбола Италии завела дело на президента «Интера», оскорбившего главу Серии А
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020