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Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Айртон оказался в списке футболистов, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах в марте, сообщает «твиттер» национальной команды.

Бразилия проведёт две контрольных встречи, однако соперники пока не называются. Ранее планировалось, что «пентакампеоны» сыграют со сборными Южной Кореи и Египета в ОАЭ, однако из-за коронавируса матчи не состоятся.

В январе руководство клуба не отпустило 22-летнего Айртона в сборную Бразилии, которая принимала участие в предолимпийском турнире в Колумбии. Футболист заявлял, что не расстроился, узнав об этом решении.

Айртон провёл за олимпийскую сборную один матч. За «Спартак» в этом сезоне бразилец сыграл 25 встреч, на его счету одна результативная передача.

Айртон: уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в сборную Бразилии
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