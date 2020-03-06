Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон оказался в списке футболистов, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах в марте, сообщает «твиттер» национальной команды.

Бразилия проведёт две контрольных встречи, однако соперники пока не называются. Ранее планировалось, что «пентакампеоны» сыграют со сборными Южной Кореи и Египета в ОАЭ, однако из-за коронавируса матчи не состоятся.

В январе руководство клуба не отпустило 22-летнего Айртона в сборную Бразилии, которая принимала участие в предолимпийском турнире в Колумбии. Футболист заявлял, что не расстроился, узнав об этом решении.

Айртон провёл за олимпийскую сборную один матч. За «Спартак» в этом сезоне бразилец сыграл 25 встреч, на его счету одна результативная передача.