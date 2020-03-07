«Динамо» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Динамо» набрало 24 очка в 20 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте.