Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Динамо» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Динамо» набрало 24 очка в 20 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 11-м месте.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020