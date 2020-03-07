«Он феномен, но не сейчас». Бывший аргентинский вратарь Гатти вновь раскритиковал Месси

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в очередной раз подверг критике соотечественника, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Меня не волнует, что меня критикуют в Аргентине. Я абсолютный аргентинец, и Месси — феномен, но не сейчас. Они неправильно к нему относятся, он к этому привыкает и всё больше ходит по полю пешком. Ему нужно прибавлять. Все, кто разбирается в футболе, думают так же. Команду просто портят, а игроки в свою очередь привыкают отдавать мяч только Месси и никому больше», — цитирует Гатти Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.



Гатти раскритиковал «Барселону» и Месси после проигрыша в матче 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2). Тогда экс-вратарь выразил мнение, что капитан сине-гранатовых выглядит как бывший игрок.

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