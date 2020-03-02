Экс-вратарь Аргентины: Месси не видно в больших матчах. Он выглядит как бывший футболист

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал «Барселону» после матча 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2), а также выразил разочарование игрой нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Реал» победил заслуженно. «Барселона» сыграла дерьмово, в отличие от соперника. Я играл в футбол тысячу лет. Месси – лучший в мире. Но в больших матчах, когда он должен блистать, его не видно. Мне больно говорить это, потому что я аргентинец.
Его невозможно защищать. Когда Месси выглядит как ветеран, я говорю об этом. В последнее время он выглядит как бывший футболист. Такова реальность. Его лицо и так смотрится грустным, но сейчас оно ещё грустнее. Он никак не заряжает своих партнёров», — цитирует Гатти Clarin со ссылкой на El Chiringuito.
- 2 марта 2020
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