«Ливерпуль» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 марта в 15:30
Сегодня, 7 марта, состоится матч «Ливерпуль» — «Борнмут». Встреча 29-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.
В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.
«Ливерпуль», набрав 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 22 очка. При этом у «горожан» есть матч в запасе. «Борнмут» (27) — 18-й.
Почему «Ливерпуль», который рвал всех в АПЛ, теперь проигрывает. Есть конкретные ответы
Это пройдёт.
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