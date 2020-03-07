«Ливерпуль» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 марта в 15:30

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Ливерпуль» — «Борнмут». Встреча 29-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.



«Ливерпуль», набрав 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 22 очка. При этом у «горожан» есть матч в запасе. «Борнмут» (27) — 18-й.

Почему «Ливерпуль», который рвал всех в АПЛ, теперь проигрывает. Есть конкретные ответы Это пройдёт.