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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, ЦСКА — на 225 тыс. рублей

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, ЦСКА — на 225 тыс. рублей
Футбол / Кубок России 0

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на «Спартак» и ЦСКА по итогам матча 1/4 финала Кубка России. Напомним, красно-белые обыграли «армейцев» со счётом 3:2.

«За скандирование оскорбительных выражений оштрафовать «Спартак» и ЦСКА на 100 тыс. рублей. За использование пиротехники фанатами обеих клубов — на 125 тыс. рублей. Кроме того, болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер, — за это клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей.

Зафиксированы и отдельные случаи неподобающего поведения сотрудников контрольно-распределительной службы «Спартака», которые показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» оштрафован еще на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

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