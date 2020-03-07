РФС оказался в тупике с матчем «Зенит» — «Спартак». Как ему поступить?

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют в 1/2 финала Кубка России. Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки. РФС примет решение по данному вопросу на ближайшем Бюро Исполкома.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как поступить РФС?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).



Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники», на их счету 8 выигранных Кубков.