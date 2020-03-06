Сколько потратили клубы РПЛ на трансферы за последние 5 лет

Наш чемпионат часто критикуют за то, что в России не умеют зарабатывать на игроках. Так ли это?

Прежде чем ответить на этот вопрос, оговоримся. Всерьёз говорить о суммах трансферов в РПЛ как минимум бесполезно — огромные деньги остаются в зоне, которую принято называть серой. То вдруг всплывёт информация о тратах на агентские выплаты, то сумма трансфера за Сутормина. К тому же зачастую информация медиа не соответствует действительности.



Мы изучили открытую информацию по тратам клубов РПЛ на трансферы и подсчитали баланс их расходов/доходов за последние пять лет. Возможно, когда-нибудь мы сможем относиться к этой информации всерьёз, а пока попытаемся понять хотя бы примерный порядок выплат за переходы в российском футболе.



В статье использовались данные сайта Transfermarkt.ru

Кто в минусе

«Спартак»

Фото: «Чемпионат»

Самые дорогие покупки: Тиль (€ 18 млн), Фернандо (€ 12,5 млн), Крал (€ 12 млн), Педро Роша (€ 12 млн), Ханни и Жиго (по € 8 млн).



Самые дорогие продажи: Промес (€ 20 млн), Зе Луиш (€ 10,75 млн), Хурадо (€ 8,6 млн), Фернандо (аренда € 5,4 млн), Ханни (€ 3,5 млн).



«Спартак» — самый убыточный клуб на трансферном рынке. Вряд ли Леонид Федун доволен такими цифрами. Из шести дорогих покупок за последние пять лет оправдали себя пока разве что Фернандо и Жиго. Тиль и Крал — под вопросом. Педро Роша, увы, нет.

«Краснодар»

Самые дорогие покупки: Реми Кабелла (€ 12 млн), Вильена (€ 9 млн), Куэва и Вандерсон (по € 8 млн), Спаич (€ 6 млн), Налдо и Ольссон (по € 4,5 млн).



Самые дорогие продажи: Смолов (€ 9 млн), Игнатьев и Ахмедов (по € 7 млн), Куэва (€ 6 млн), Р. Сигурдссон (€ 4,7 млн), Скопинцев (€ 4,3 млн).



«Краснодар» тоже в сильном минусе, хоть и не в таком, как «Спартак». В этом клубу помог тот факт, что Сергей Галицкий хорошо заработал на Смолове, приходившем в команду свободным агентом. А ещё на Ахмедове и воспитаннике Игнатьеве.

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«Динамо»

Самые дорогие покупки: Филипп (€ 20 млн), Н’Жье (€ 6 млн), Шиманьски (€ 5,5 млн), Скопинцев (€ 4,3 млн), Комличенко (€ 3,5 млн).



Самые дорогие продажи: Вальбуэна (€ 6 млн), Зобнин (€ 3 млн), Кокорин (€ 2 млн), Джуджак (€ 1,6 млн), Франко Дуглас и Ташаев (по € 1,5 млн).



У «Динамо» тоже плачевная ситуация на трансферном рынке. Мало того что у бело-голубых не получается зарабатывать на продажах, так ещё и случаются странные покупки. Прекрасный пример — Джуджак: брали за € 19 млн, а отдали за € 1,6 млн.

«Локомотив»

Самые дорогие покупки: Крыховяк (€ 12 млн), Смолов (€ 9 млн), Хёведес и Хенти (по € 5 млн), Портнягин (€ 3 млн), Джорджевич, Кверквелия, Н’Динга, Живоглядов, Мурило (все по € 2,5 млн).



Самые дорогие продажи: Ниассе (€ 17,9 млн), Самедов (€3,5 млн), Ткачёв (€ 1,5 млн).

Пока «Локомотив» много не зарабатывает, но и по € 20 млн на футболистов не тратит. Хотя, если бы не продажа Ниассе, у «железнодорожников» баланс бы был намного хуже.

«Зенит»

Самые дорогие покупки: Малком (€ 40 млн), Паредес (€ 23 млн), Маммана (€ 16 млн), Барриос и Дриусси (по € 15 млн), Д. Сантос (€ 12 млн).



Самые дорогие продажи: Халк (€ 55,8 млн), Паредес (€ 40 млн), Гарай (€ 24 млн), Витсель (€ 20 млн), Рондон (€ 17 млн).



«Зенит» — король трансферного рынка в России. По количеству переходов. Сине-бело-голубые продали за большую сумму, чем брали Халка, Паредеса, Гарая. Правда, это не помогает им быть в серьёзном минусе по итогам последних пяти лет.

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«Рубин»

Самые дорогие покупки: Лестьенн и Рочина (по € 10 млн), Жонатас и Игнатьев (по € 7 млн), С. Гарсия (€ 5 млн), Бауэр (€ 4 млн), Самбрано (€ 3,5 млн).



Самые дорогие продажи: Азмун (€ 12 млн), Жонатас (€ 9 млн), Бауэр (€ 6,2 млн), Набиуллин (€ 4,5 млн), Сорокин (€ 4 млн).



Как ни странно, «Рубин» работает почти в ноль. Казанцы заработали на каждой своей покупке. Правда, не стоит забывать, что сохранить баланс во многом им помогли несколько точечных трансферов в «Зенит»

«Арсенал»

Самые дорогие покупки: Ткачёв (€ 2 млн), Чаушич (€ 500 тыс.), Тудорие (€ 400 тыс), Банда и К. Кангва (по € 250 тыс.), Костадинов (€ 200 тыс.).



Самые дорогие продажи: Чаушич (€ 1 млн), Габулов (€ 200 тыс.).

У туляков за последние пять лет всего две продажи — Чаушич и Габулов. «Арсенал» либо берёт игроков за маленькую сумму, либо в аренду. Лидер команды Ткачёв в этом смысле — редкое исключение.

«Ахмат»

Самые дорогие покупки: Бериша (€ 2,5 млн), Балай и Жаба (по € 2 млн), Шиманьски и Михаляк (€ 1,5 млн), И.Думбия (€ 1,25 млн), Исмаэл Силва и Торже (по € 1 млн).



Самые дорогие продажи: Кузяев (€ 4 млн), И. Думбия (€ 3,8 млн), Жаба (€ 2,3 млн), Д. Бокила (€ 2,2 млн), Кудряшов (€ 2 млн).



«Ахмат» в большие долги не влезает. Клуб пропорционально покупает и продаёт футболистов. Возможно, как раз из-за этого грозненцы никак не могут попасть в Лигу Европы. Самый большая покупка за последние пять лет — Бериша за € 2,5 млн, а продажа — Кузяев за € 4 млн.

«Зенит» — уже почти в ЛЧ, а кто ещё? Полные расклады в борьбе за еврокубки в РПЛ ЦСКА и «Локомотив» могут остаться без Лиги чемпионов.

«Урал»

Самые дорогие покупки: Араторе (€ 650 тыс.), Эль-Кабир (€ 600 тыс.), Аугустянык (€ 500 тыс.), Панюков и Панков ( по € 300 тыс.), Ломакин (€ 160 тыс.).



Самые дорогие продажи: Лунгу и Жуков (по € 1 млн), Ильин (€ 435 тыс.).



Тут всё просто: «Урал» никого не покупает и не продаёт дороже € 1 млн.

Кто в плюсе

ЦСКА

Самые дорогие покупки: Влашич (€ 15,7 млн), Обляков и А.Сигурдссон (по € 4 млн), Магнуссон (€ 2,8 млн), Дивеев (€ 1,5 млн), Думбия и Нисимура (по € 1 млн).



Самые дорогие продажи: Головин (€ 30 млн), Муса (€ 19,5 млн), Витиньо (€ 12 млн), Ткачёв (€ 2 млн), Панченко (€ 1,8 млн).



ЦСКА — лидер по балансу покупок/продаж. Только с продажи троих игроков в списке Гинер заработал более € 60 млн.

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«Уфа»

Самые дорогие покупки: Фатай (€ 1,3 млн), Вомбергар (€ 1 млн), Неделчару (€ 600 тыс.), Кротов (€ 500 тыс.), Бизяк (€450 тыс.).



Самые дорогие продажи: Обляков (€ 4 млн), Лунёв (€ 3,5 млн), Живоглядов (€ 2,5 млн), Зинченко, Стоцкий, Круговой (все по € 2 млн), Игбун и Дивеев (по € 1,5 млн).



«Уфа» лучше всех работает на трансферном рынке среди клубов средней части таблицы. Уфимцы умеют зарабатывать на молодых игроках. Даже в «Манчестер Сити» следили за «Уфой», чтобы подписать Зинченко.

«Ростов»

Самые дорогие покупки: Кьяртанссон (€ 2,5 млн), Азмун (€2,3 млн), Кудряшов, Сигурдарсон, Ингасон (все по € 2 млн), Норманн (€ 1,7 млн), Нобоа (€ 1,5 млн).



Самые дорогие продажи: Мевля (€ 8 млн), Бастос (€ 5 млн), Скопинцев (€ 4,4 млн), Ингасон и Мирзов (по € 4 млн), Могилевец и Терентьев (по € 2 млн).



У «Ростова» нет больших средств на трансферы, поэтому клуб старается обходиться без громких трансферов. Что не мешает им зарабатывать на продажах. В будущем ростовчане наверняка продолжат это делать, продав Шомуродова, Норманна или Чистякова.

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«Крылья Советов»

Самые дорогие покупки: Мбакогу (€ 1 млн), Чернов и Зинков (по € 500 тыс.), Антон (€ 400 тыс.), Соболев (€ 366 тыс.), Зиньковский (€ 350 тыс.).



Самые дорогие продажи: Молло (€ 3 млн), Рогел (€ 2,5 млн), Соболев (аренда, € 500 тыс.), Цаллагов (€ 400 тыс.), Маргасов и Родич (по € 250 тыс.).



Баланс минимален, но «Крылья» уже летом могут хорошо заработать: Соболев может подписать полноценный контракт со «Спартаком». Также на рынке есть интерес к перспективному Зиньковскому.

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Клубы, которые дебютировали в РПЛ менее 5 лет назад

«Оренбург»

Самые дорогие покупки: Дюриш (€ 600 тыс.), Готлиеб (€ 420 тыс.), Мишкич (€ 300 тыс.), Климович (€ 280 тыс.), Попович (€ 200 тыс.).

Самые дорогие продажи: Сутормин (€ 2 млн), Бегич (€ 1,2 млн), Дюриш (€ 600 тыс.).



«Оренбург» не может похвастать большими доходами: все трансферы оренбуржцев посредственные. Даже если допустить, что цифры в 2-миллионном трансфере Сутормина близки к истине.

«Сочи»

Самые дорогие покупки: Мевля (€ 4 млн), Полоз и Набиуллин (€ по 3 млн), Цаллагов (€ 800 тыс.), Новосельцев (€ 700 тыс.), Нобоа и Варданян (по € 500 тыс.).

Самые дорогие продажи: —



Футбольный клуб «Сочи» появился летом 2018 года. И с тех пор клуб не продал ни одного игрока.

«Тамбов»

Самые дорогие покупки: —

Самые дорогие продажи: Гогуа (€ 400 тыс.), Осипенко (€ 250 тыс.), Чистяков (€ 125 тыс.), Себай (€ 100 тыс.).



«Тамбов» начал существование в 2013 году, но в основном клуб играл в ПФЛ и ФНЛ, где заработать на продаже игрока практически невозможно, так как футболисты переходят из клуба в клуб в рамках свободных агентов. Самую крупную продажу клуб оформил летом 2019 года — Гогуа отправился в ЦСКА.